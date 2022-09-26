В России выявили 40 188 случаев заражения ковидом за сутки
12:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 188, летальных исходов из-за ковида — на 85. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число новых выявленных случаев стало минимальным с 6 сентября, когда зафиксировали 38 500 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 46 758 случаев заражения и 95 смертей, всего с начала пандемии — 20 833 109 и 386 842 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 44 257 против 45 908 днем ранее, до 19 800 764.
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