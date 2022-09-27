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НОВОСТИ

МИД Японии выразил протест послу РФ после задержания консула и потребовал извинений

09:00 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в МИД страны, где ему был заявлен протест в связи с задержанием 26 сентября консула японского генконсульства во Владивостоке. Об этом сообщило во вторник агентство Киодо со ссылкой на главу МИД Ёсимасу Хаяси.

По его словам, Токио потребовал от российской стороны извинений. Кроме того, Хаяси отметил, что задержанный консул не совершал противоправных действий, и раскритиковал обстоятельства задержания дипломата.

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