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Чухрай не согласен с невыдвижением фильма РФ на "Оскар"и выходит из Российского комитета

09:05 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай покидает пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на «Оскар». Об этом режиссер сказал во вторник ТАСС.

По словам Чухрая, он направил письмо членам Российского оскаровского комитета. В нем, в частности, говорится, что «руководство Академии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии „Оскар“. Это, как считает режиссер, „неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии“, с членами организации „не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении“.

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — говорится в письме.

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