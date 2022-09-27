Падение давления в Nord Stream 2 и Nord Stream могло произойти из-за диверсии — СМИ
09:20 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия. Об этом в понедельник вечером сообщила газета «Тагесшпигель» со ссылкой на собственные источники.
По ее информации, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова источника, знакомого с оценкой властей. «Все говорит против совпадения», — добавил он.
Такого рода предполагаемая диверсия, как утверждают источники, далеко не тривиальна, она должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
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