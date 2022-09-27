Запад не готовится поставлять тяжелые вооружения Киеву — Bloomberg

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны вряд ли будут резко увеличивать поставки вооружений Киеву на фоне «контрнаступления» и не готовятся направлять ему тяжелую технику. Об этом в ночь на вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

«Вряд ли произойдет резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе», — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на высокопоставленного чиновника из ЕС.

Четыре источника Блумберг указали, что «нет никаких признаков» того, что Европа готовится поставить Киеву тяжелые вооружения. Кроме того, как передает агентство, помощь Украине из-за нехватки средств и проведения выборов в Италии оказалась вытеснена из списка приоритетных задач ее правительства. Поставки вооружений Киеву из Рима замедлились с июля, указали источники.