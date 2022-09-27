Эдвард Сноуден, получивший гражданство РФ, надеется на стабильность для его семьи
10:00 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что рассчитывает на стабильность в своей семье после двух лет ожидания и десяти лет изгнания. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter во вторник.
«После стольких лет разлуки с нашими родителями я и моя жена не имеем никакого желания находится в разлуке с нашими сыновьями. После двух лет ожидания и почти десяти лет изгнания немного стабильности пойдет на пользу моей семье», — написал Сноуден.
Адвокат экс-сотрудника АНБ Анатолий Кучерена ранее сообщил ТАСС, что жена и дети Сноудена также будут подавать документы на получение российского гражданства.
Ранее в понедельник был опубликован указ президента РФ, по которому экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принят в гражданство России.
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