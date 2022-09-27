50% жителей Германии считают пребывание Шольца на посту канцлера ошибкой — опрос
10:05 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доверие жителей ФРГ к правительству республики и его главе Олафу Шольцу существенно снизилось в сентябре, половина граждан Германии считают пребывание канцлера на своем посту ошибкой. Об этом во вторник сообщил журнал «Вельт».
Как указывает издание со ссылкой на данные исследования, проведенного социологическим институтом Insa («Инса»), в поддержку главы правительства высказались лишь 38% респондентов, при этом 50% из них указали, что Шольц «не подходит на роль канцлера» и «зря занимает эту должность».
Одновременно данные Insa указывают на то, что доверие жителей республики к правительству в целом оказалось в последнее время подорвано. Почти 65% участников опроса заявили о «низком уровне доверия» к властям в плане их способности решить текущие кризисы.
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