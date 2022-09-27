Медведев считает, что НАТО не вмешается, если РФ применит ядерное оружие против украинской агрессии
10:20 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО не станет вмешиваться, если Россия применит ядерное оружие в ответ на украинскую агрессию, и в Киеве должны это осознать хотя бы частично. Такое мнение высказал во вторник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе», — написал Медведев.
Он отметил, что безопасность Вашингтона, Лондона и Брюсселя для Североатлантического альянса «гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием».
НОВОСТИ
- 11:32 27.09.2022
- РФ не допустит появления ядерного оружия у враждебных ей соседей — Медведев
- 11:20 27.09.2022
- В России выявили 36 605 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:05 27.09.2022
- На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт
- 11:00 27.09.2022
- Использование HIMARS не оправдало ожиданий ВСУ под Артемовском — NYT
- 10:32 27.09.2022
- В Херсоне задержали подозреваемых, получивших задание устроить диверсию в отношении Сальдо
- 10:05 27.09.2022
- 50% жителей Германии считают пребывание Шольца на посту канцлера ошибкой — опрос
- 10:00 27.09.2022
- Эдвард Сноуден, получивший гражданство РФ, надеется на стабильность для его семьи
- 09:32 27.09.2022
- Запад не готовится поставлять тяжелые вооружения Киеву — Bloomberg
- 09:20 27.09.2022
- Падение давления в Nord Stream 2 и Nord Stream могло произойти из-за диверсии — СМИ
- 09:05 27.09.2022
- Чухрай не согласен с невыдвижением фильма РФ на "Оскар"и выходит из Российского комитета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать