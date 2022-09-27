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НОВОСТИ

Медведев считает, что НАТО не вмешается, если РФ применит ядерное оружие против украинской агрессии

10:20 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не станет вмешиваться, если Россия применит ядерное оружие в ответ на украинскую агрессию, и в Киеве должны это осознать хотя бы частично. Такое мнение высказал во вторник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе», — написал Медведев.

Он отметил, что безопасность Вашингтона, Лондона и Брюсселя для Североатлантического альянса «гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием».

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