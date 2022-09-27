В Херсоне задержали подозреваемых, получивших задание устроить диверсию в отношении Сальдо

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двоих участников диверсионно-разведывательной группы, работавших с украинской разведкой и планировавших в том числе диверсии в отношении главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, задержали в Херсоне. Об этом ТАСС рассказал представитель силовых структур.

Диверсанты занимались сбором сведений о перемещении российских войск, передачей с помощью тайных закладок вооружения другим группам и подготовкой диверсий.