Рогозин может стать полпредом новых территорий - СМИ
12:00 27.09.2022 Источник: Ведомости
В России могут создать новый федеральный округ – Крымский, в его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщил «Ведомостям» собеседник в Совете Федерации и близкий к правительству Крыма источник.
Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, рассказал «Ведомостям» собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к АП. Близкий к Старой площади собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным. Необходимость создания нового федерального округа он объяснил «непростой ситуацией», сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий: а для управления ими нужен политический тяжеловес.
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