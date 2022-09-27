В Москве выявили 2 089 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 089 против 2 438 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 184 950 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 28 против 27 днем ранее, до 45 948. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 716, до 2 972 744.
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