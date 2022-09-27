В Москве выявили 2 089 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 089 против 2 438 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 184 950 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 28 против 27 днем ранее, до 45 948. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 716, до 2 972 744.