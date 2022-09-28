Глава МИД Швеции заявила, что утечка газа на «Северных потоках» произошла из-за взрывов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что инцидент с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел вследствие взрывов.

«Утечка газа на газопроводах „Северный поток — 1“ и [„Северный поток -] 2“ в исключительных экономических зонах Дании и Швеции является следствием взрывов, возможно, вызванных диверсией», — написала она во вторник в «Твиттере».

«Мы продолжаем собирать информацию и не исключаем никаких участников и мотивов», — добавила Линде.

Три утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на «Северном потоке — 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.

Позже шведские сейсмологи заявили, что зарегистрировали в понедельник два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.