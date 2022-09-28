Пасечник обратился к Путину с просьбой принять ЛНР в состав России
13:00 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в среду обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта Федерации.
«Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!» — говорится в обращении Пасечника, которое транслировал республиканский телеканал «Луганск-24».
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