Пасечник обратился к Путину с просьбой принять ЛНР в состав России

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в среду обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта Федерации.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!» — говорится в обращении Пасечника, которое транслировал республиканский телеканал «Луганск-24».