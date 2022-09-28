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Песков напомнил о словах Байдена, пообещавшего избавиться от «Северного потока — 2»

13:20 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не знает, что имел в виду президент США Джо Байден, когда говорил в феврале о необходимости избавиться от «Северного потока — 2», но помнит эти слова. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы помните заявления президента США, которые были сделаны еще в начале февраля, который обещал тогда избавиться от „Северного потока — 2“, — обратился представитель Кремля к журналистам, говоря о ЧП на газопроводах „Северный поток“. „Что имел в виду президент США, мы не знаем“, — отметил он. Таким образом Песков прокомментировал предположения, что к произошедшему якобы может иметь отношение Россия.

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