ВКС России поразили производственные цеха бронетанкового завода под Харьковом

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС РФ высокоточным ударом поразили под Харьковом производственные цеха бронетанкового завода, где находились более 90 танков и бронированных машин ВСУ. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ», — заявил Конашенков.