ВКС России поразили производственные цеха бронетанкового завода под Харьковом
14:32 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС РФ высокоточным ударом поразили под Харьковом производственные цеха бронетанкового завода, где находились более 90 танков и бронированных машин ВСУ. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ», — заявил Конашенков.
НОВОСТИ
- 15:00 28.09.2022
- Срочников могут мобилизовать только после их увольнения в запас — СМИ
- 14:12 28.09.2022
- КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты — береговая охрана Японии
- 14:00 28.09.2022
- Производство автомобилей в РФ за 8 месяцев упало на 60% — Минпромторг
- 13:32 28.09.2022
- Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
- 13:20 28.09.2022
- Песков напомнил о словах Байдена, пообещавшего избавиться от «Северного потока — 2»
- 13:15 28.09.2022
- Депутат Дмитрий Певцов приехал поддержать москвичей в резервном пункте мобилизации на ВДНХ
- 13:07 28.09.2022
- Вице-мэр Ракова обсудила с экспертами формирование подходов к современной поддержке старшего поколения
- 13:05 28.09.2022
- ДНР в составе РФ перейдет к новой фазе ведения боевых действий — Пушилин
- 13:00 28.09.2022
- Пасечник обратился к Путину с просьбой принять ЛНР в состав России
- 12:32 28.09.2022
- Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите РФ всеми средствами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать