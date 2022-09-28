Трамп изучал возможность бомбардировки нарколабораторий в Мексике — книга
15:12 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп интересовался, могут ли Соединенные Штаты разбомбить лаборатории по производству наркотиков в Мексике. Об этом сообщила в среду газета «Вашингтон пост», ознакомившаяся с книгой репортера газеты «Нью-Йорк таймс» Мэгги Хаберман «Уверенный человек: создание Дональда Трампа и разрушение Америки» до ее публикации.
«Он поднимал этот вопрос несколько раз, спрашивая ошеломленного министра обороны Марка Эспера, могут ли США действительно разбомбить лаборатории», — пишет Хаберман. Трампа ввело в заблуждение выражение lead to target, употребленное заместителем министра здравоохранения и социальных служб США Бреттом Джируаром при обсуждении методов борьбы с наркотрафиком. Оно используется в военной сфере и может переводиться как «накрыть цель».
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