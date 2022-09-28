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В Ижевске задержали директора ЧОП, охранявшего школу, где произошла стрельба

16:12 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ООО «Частная охранная организация „Щит“ задержан после стрельбы в школе в Ижевске. Следствие ходатайствует о его аресте, сообщили журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

«Сегодня в Индустриальный районный суд г. Ижевска поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО „Частная охранная организация „Щит“ Злобина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении. Судебное заседание состоится в среду.

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