0
0
126
НОВОСТИ

Пентагон утверждает, что США не имеют отношения к ЧП с «Северными потоками» — Reuters

09:00 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон настаивает на том, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к чрезвычайному происшествию на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Эту версию изложил в среду журналистам представитель американского военного ведомства.

«Мы совершенно не причастны», — привело его слова агентство Рейтер. Как отметил данный сотрудник, власти США считают преждевременным называть произошедшее «диверсией». «Многие из наших партнеров пришли к выводу или полагают, что это диверсия. Я на этом этапе не могу вам сказать с определенность», — добавил он.

Во вторник компания Nord Stream AG («Норд стрим акциенгезелльшафт») сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших в понедельник «на трех нитках морских газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на „Северном потоке — 2“ вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на „Северном потоке“. Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе чем на пять морских миль.

Позже шведские сейсмологи сообщили о регистрации в понедельник двух взрывов, произошедших на маршрутах залегания «Северных потоков». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое «преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 29.09.2022
Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации
0
21
14:00 29.09.2022
Соломоновы острова не стали подписывать с США соглашение о сотрудничестве - Guardian
0
17
13:32 29.09.2022
Расследовать ЧП на «Северных потоках» нужно при взаимодействии нескольких стран — Песков
0
71
13:20 29.09.2022
Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей
0
91
13:10 29.09.2022
«Боевое братство»: Против России ведется настоящая война Западом
0
144
13:10 29.09.2022
Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября в 15:00 — Песков
0
143
13:04 29.09.2022
«Боевое братство»: от частичной мобилизации зависит будущее нашего государства
0
145
13:00 29.09.2022
В рамках БРИКС обсуждается идея создания общей валюты
0
133
12:32 29.09.2022
Парламентариев пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным 30 сентября
0
192
12:20 29.09.2022
Норма о запрете на выезд при частичной мобилизации не применяется — Володин
0
164

Возврат к списку