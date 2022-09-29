Пентагон утверждает, что США не имеют отношения к ЧП с «Северными потоками» — Reuters
09:00 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон настаивает на том, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к чрезвычайному происшествию на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Эту версию изложил в среду журналистам представитель американского военного ведомства.
«Мы совершенно не причастны», — привело его слова агентство Рейтер. Как отметил данный сотрудник, власти США считают преждевременным называть произошедшее «диверсией». «Многие из наших партнеров пришли к выводу или полагают, что это диверсия. Я на этом этапе не могу вам сказать с определенность», — добавил он.
Во вторник компания Nord Stream AG («Норд стрим акциенгезелльшафт») сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших в понедельник «на трех нитках морских газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на „Северном потоке — 2“ вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на „Северном потоке“. Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе чем на пять морских миль.
Позже шведские сейсмологи сообщили о регистрации в понедельник двух взрывов, произошедших на маршрутах залегания «Северных потоков». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое «преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам».
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