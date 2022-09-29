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США подталкивают к столкновению ядерных держав, РФ проверяют на прочность — посол Антонов

09:05 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Вашингтона подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, западные страны, по всей видимости, проверяют Россию на прочность. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в статье, опубликованной в среду на сайте журнала «Нэшнл интерест».

«Сегодня очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима», — отметил дипломат. «Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул Антонов.

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