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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков» — СМИ

09:20 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг сообщила газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя ведомства.

По его данным, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две — в датской экономической зоне.

Как сообщалось ранее, три утечки на «Северном потоке -1» и «Северном потоке — 2» были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на «Северном потоке — 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль. Позже шведские сейсмологи заявили, что зарегистрировали в понедельник два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

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