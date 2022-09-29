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НОВОСТИ

Всемирный банк передал на помощь Украине $11 млрд

09:32 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) выделил на экстренную помощь Украине 11 млрд долларов, заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния). Трансляция мероприятия велась в среду на сайте университета.

«Всемирный банк благодаря двусторонним проектам и партнерам по развитию мобилизовал 13 млрд долларов на экстренную финансовую помощь Украине, — отметил Мэлпас. — При этом 11 млрд долларов уже были распределены посредством наших проектов и трастовых фондов».

В начале августа ВБ сообщал, что из почти 13 млрд долларов финансовой помощи украинским властям были предоставлены более 6,3 млрд долларов.

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