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Меликов обвинил Киев в подготовке протестов против мобилизации в Дагестане

10:00 29.09.2022 Источник: РБК

Протесты против объявленной в России частичной мобилизации, которые шли в Дагестане 25-26 сентября, были подготовлены под руководством подразделения главного управления разведки сил специальной операции ВСУ, заявил глава республики Сергей Меликов. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева», — сказал он.

По словам главы региона, центры, откуда руководили протестным движением, «расположены на территории Украины, Польши, Турции, Грузии».  РБК

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