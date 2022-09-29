Меликов обвинил Киев в подготовке протестов против мобилизации в Дагестане

10:00 Источник: РБК

Протесты против объявленной в России частичной мобилизации, которые шли в Дагестане 25-26 сентября, были подготовлены под руководством подразделения главного управления разведки сил специальной операции ВСУ, заявил глава республики Сергей Меликов. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева», — сказал он.

По словам главы региона, центры, откуда руководили протестным движением, «расположены на территории Украины, Польши, Турции, Грузии». РБК