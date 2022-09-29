Генпрокурор РФ поручил усилить прокурорский надзор за работой судебных приставов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил усилить надзор прокуратуры за работой судебных приставов, особенно по социально значимым производствам — о взыскании долгов по алиментам, зарплатам, социальным выплатам, а также возмещении ущерба государству, в том числе от коррупции. Как сообщил ТАСС источник, близкий к Генпрокуратуре, об этом говорится в подписанном генпрокурором указании «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами».