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НОВОСТИ

Генпрокурор РФ поручил усилить прокурорский надзор за работой судебных приставов

10:05 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил усилить надзор прокуратуры за работой судебных приставов, особенно по социально значимым производствам — о взыскании долгов по алиментам, зарплатам, социальным выплатам, а также возмещении ущерба государству, в том числе от коррупции. Как сообщил ТАСС источник, близкий к Генпрокуратуре, об этом говорится в подписанном генпрокурором указании «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами».

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