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Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне

10:20 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Диверсии», повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», могут привести к эскалации или даже войне. С таким утверждением выступил бывший президент США Дональд Трамп в среду.

Политик в своей социальной сети Truth Social («Трус соушл») указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.

«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе — это сообщение о том, что в отношении трубопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», — считает Трамп.

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