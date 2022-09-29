Еврокомиссия предлагает установить потолок цен на газ из РФ — ДПА

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) под давлением многих стран ЕС выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо. Об этом сообщило в четверг агентство ДПА со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Согласно тексту, Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ. «Главная цель ЕС — гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой», — отмечается в документе. Однако власти в Брюсселе лишь частично реагируют на пожелания членов Евросоюза. В частности, ЕК предлагает установить максимально возможную цену на газ из РФ. Другим вариантом, как отмечает ДПА, является ограничение цены на голубое топливо при производстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость. Нечто подобное уже ввели Испания и Португалия.