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НОВОСТИ

Захарова назвала жалкими объяснения Белым домом слов Байдена о «Северном потоке — 2»

11:00 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала попытки пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер разъяснить значение слов президента США Джо Байдена о прекращении существования проекта «Северный поток — 2» как «вызывающие жалость».

«Я вчера вечером слышала и читала попытки объясниться пресс-секретаря Белого дома, которые, кроме жалости, уже не вызывают ничего, уже даже не смех — глубокое сочувствие и жалость», — сказала она в четверг в эфире телеканала «Соловьев Live».

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