На границе с Казахстаном под Астраханью будет развернут временный пункт мобилизации
11:05 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный пункт частичной мобилизации будет развернут на контрольно-пропускном пункте «Караузек» на российско-казахстанской границе, расположенном на территории Астраханской области в связи с большим количеством ожидающих выезда в многокилометровой пробке мужчин призывного возраста. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы региона.
«На территории муниципалитета находится контрольно-пропускной пункт „Караузек“ — основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Республику Казахстан. Сейчас здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда — масса мужчин призывного возраста. <…> В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — говорится в сообщении.
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