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Несколько граждан Черногории задержаны по подозрению в работе на спецслужбы РФ — портал

11:55 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько граждан Черногории задержаны в четверг в столице страны Подгорице по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Об этом сообщил портал «Виести» со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, задержание проводило Агентство по национальной безопасности по ордеру специальной прокуратуры страны. Обыски прошли в нескольких точках столицы. Утверждается, что один из задержанных якобы является работником госадминистрации, который более десяти лет работал на российские спецслужбы.

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