Индия попросила Ирак, США и другие страны об увеличении поставок СПГ — СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия обратилась к Ираку, США, Саудовской Аравии и ОАЭ с просьбой об увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в четверг сообщает газета «Бизнес стандард» со ссылкой на источники.

«Решение нарастить импорт СПГ из этих государств по доступным ценам Индия приняла на фоне сокращения поставок этого энергоносителя от „Газпрома“ с начала кризиса на Украине», — цитирует газета источники.

Поставщиком российского СПГ в Индию является компания «Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур» (GMTS), дочерняя компания «Газпрома». В 2018 году она подписала договор с Индией на поставку 2,5 млн тонн СПГ в течение 20 лет.

Как отмечают собеседники «Бизнес стандард», под давлением западных рестрикций GMTS стала с мая сокращать поставки СПГ в Индию, но республика отказалась от применения к компании штрафных санкций. Сейчас на дипломатическом уровне предпринимаются усилия для возобновления Газпромом поставок СПГ в полном объеме. В создавшейся обстановке, учитывая увеличение потребления газа в Индии, правительство страны решило диверсифицировать источники получения газа и «приобретать его везде, где это возможно, по наиболее подходящим ценам».

«На данный момент проблема не в наличии газа, а в цене на него», — подчеркнули источники.

В настоящее время природный газ обеспечивает 6,2% потребностей Индии в энергетическом сырье. Правительство планирует увеличить потребление газа до 15% к 2030 году. Индия обеспечивает за счет импорта 85% своих потребностей в нефти и 55% в природном газе.