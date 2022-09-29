КС РФ запретил судьям первой инстанции опрашивать присяжных об оказанном на них давлении
16:00 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд России (КС РФ) вынес постановление, исключающее практику опроса судьями первой инстанции присяжных заседателей на предмет нарушения тайны их совещания и возможного оказания на них внешнего давления. Подобные проверки могут проводить только судьи апелляционной инстанции, иное бы нарушало логику уголовного процесса, следует из опубликованного в четверг постановления.
«Конституционно-правовой смысл частей первой, второй, пункта 1 части третьей статьи 56 и статьи 74 УПК Российской Федерации, выявленный в настоящем постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике», — говорится в опубликованном на сайте КС РФ документе.
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