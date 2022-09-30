Гутерриш не имел полномочий делать от имени ООН заявление о референдумах — постпредство РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не имел полномочий делать от имени всемирной организации заявления относительно референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении постоянного представительства России при ООН.

В нем отмечается, что «административные функции не дают генеральному секретарю права делать политические заявления от имени всей ООН», а также «единолично давать интерпретации норм Устава [ООН] и документов Генеральной Ассамблеи». «Все это однозначно свидетельствует о превышении полномочий высочайшим чиновником ООН», — отмечается в документе.