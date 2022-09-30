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Шеф Пентагона заявил, что не будет гадать, кто ответственен за ЧП на «Северных потоках»

09:05 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не будет гадать, кто несет ответственность за ЧП на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг на пресс-конференции в штате Гавайи. Трансляция велась в «Твиттере» американского оборонного ведомства.

«Что касается атак или урона, нанесенного газопроводу, то на данный момент есть множество гипотез, но, откровенно говоря, до полного завершения расследования никто не сможет наверняка сказать, что произошло», — указал Остин. Он отметил, что в среду обсудил ЧП со своим датским коллегой. «Пока мы не получим весь объем информации, чтобы провести дальнейший анализ, мы не будем гадать, кто может нести ответственность», — указал шеф Пентагона.

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