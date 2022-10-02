Ливан и Израиль приблизились к демаркации морской границы

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль получил предложение по соглашению о демаркации морской границы с Ливаном и в настоящий момент рассматривает его, предложенный вариант документа в целом отвечает интересам еврейского государства. Об этом заявил в воскресенье на еженедельном заседании кабмина израильский премьер Яир Лапид.

«На выходных Израиль и Ливан получили предложение от американского посредника по соглашению о морской [пограничной] линии между двумя странами. Мы обсуждаем последние детали, поэтому пока нельзя говорить о состоявшейся сделке. Вместе с тем, как мы и требовали с самого начала, предложение полностью защищает интересы Израиля в сфере безопасности и дипломатии, равно как и наши экономические интересы», — сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.

Лапид отметил, что Израиль стремился к заключению этого соглашения более десятилетия. «Безопасность на севере будет укреплена. Газовое месторождение Кариш начнет работать и производить природный газ. Деньги потекут в государственную казну, и наша энергетическая безопасность будет обеспечена. Это соглашение укрепляет безопасность Израиля и экономику Израиля», — подчеркнул он.