Ливан и Израиль приблизились к демаркации морской границы
12:50 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На выходных Израиль и Ливан получили предложение от американского посредника по соглашению о морской [пограничной] линии между двумя странами. Мы обсуждаем последние детали, поэтому пока нельзя говорить о состоявшейся сделке. Вместе с тем, как мы и требовали с самого начала, предложение полностью защищает интересы Израиля в сфере безопасности и дипломатии, равно как и наши экономические интересы», — сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Лапид отметил, что Израиль стремился к заключению этого соглашения более десятилетия. «Безопасность на севере будет укреплена. Газовое месторождение Кариш начнет работать и производить природный газ. Деньги потекут в государственную казну, и наша энергетическая безопасность будет обеспечена. Это соглашение укрепляет безопасность Израиля и экономику Израиля», — подчеркнул он.
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