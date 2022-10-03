Милорад Додик, как президент Республики Сербской, будет сотрудничать с РФ, Сербией и Венгрией - заявление
09:00 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я горд, что был кандидатом, а сейчас являюсь подтвержденным президентом Республики Сербской. Я сделаю все, чтобы Республика Сербская была стабильной, проводила свою политику, сотрудничала с нашими важными партнерами — Сербией, Россией, Венгрией», — заявил Додик.
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