0
0
50
НОВОСТИ

Милорад Додик, как президент Республики Сербской, будет сотрудничать с РФ, Сербией и Венгрией - заявление

09:00 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Милорад Додик объявил о своей победе на выборах президента Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) и заявил, что на посту президента будет сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией. Об этом лидер сербов Боснии и Герцеговины заявил во время обращения из штаба своей партии «Союз независимых социал-демократов».

«Я горд, что был кандидатом, а сейчас являюсь подтвержденным президентом Республики Сербской. Я сделаю все, чтобы Республика Сербская была стабильной, проводила свою политику, сотрудничала с нашими важными партнерами — Сербией, Россией, Венгрией», — заявил Додик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:18 03.10.2022
Премьер Японии снова поднял тему заключения мирного договора с РФ
0
44
09:12 03.10.2022
От должности отстранен военный комиссар Хабаровского края
0
58
09:09 03.10.2022
Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за дождей
0
61
09:05 03.10.2022
Против Ксении Собчак может быть возбуждено уголовное дело за распространение фейков о госвласти
0
75
20:05 02.10.2022
Принять законопроекты о новых территориях Госдума собирается сразу в трех чтениях
0
736
19:36 02.10.2022
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии в состав РФ новых территорий
0
760
18:45 02.10.2022
Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации
0
893
18:05 02.10.2022
Границы ЛНР и ДНР определены по факту на день принятия в состав РФ
0
1057
17:15 02.10.2022
Столтенберг продолжает утверждать, что НАТО не является участником конфликта на Украине
0
778
15:45 02.10.2022
Жителей новых регионов РФ не будут наказывать, если они вынужденно попали в ВСУ - КС
0
800

Возврат к списку