Милорад Додик, как президент Республики Сербской, будет сотрудничать с РФ, Сербией и Венгрией - заявление

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Милорад Додик объявил о своей победе на выборах президента Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) и заявил, что на посту президента будет сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией. Об этом лидер сербов Боснии и Герцеговины заявил во время обращения из штаба своей партии «Союз независимых социал-демократов».

«Я горд, что был кандидатом, а сейчас являюсь подтвержденным президентом Республики Сербской. Я сделаю все, чтобы Республика Сербская была стабильной, проводила свою политику, сотрудничала с нашими важными партнерами — Сербией, Россией, Венгрией», — заявил Додик.