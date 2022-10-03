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НОВОСТИ

Против Ксении Собчак может быть возбуждено уголовное дело за распространение фейков о госвласти

09:05 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

Он пояснил, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». «На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве», — рассказал собеседник агентства. Следователи теперь должны в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.



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