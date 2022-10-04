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В укреплении своей армии Молдавия надеется на помощь зарубежных партнеров - глава МИД

11:10 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия нуждается в более сильной армии и рассчитывает на помощь зарубежных партнеров в ее укреплении. Об этом во вторник заявил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску на брифинге с британским министром по делам Европы Лео Дохерти в Кишиневе.

«У нас великолепные отношения в области оборонного секатора. Вы знаете, что Молдавия — нейтральная страна, но это не означает самоизоляцию. Напротив, нейтралитет подразумевает необходимость инвестиций в оборонный сектор для защиты нашего нейтралитета, страны и граждан. Для наращивания этих возможностей мы нуждаемся в развитии отношений с нашими зарубежными партнерами», — сказал Попеску.

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