Конфликт на Украине не отражается на сотрудничестве НАСА и Роскосмоса — эксперт НАСА

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине не сказался на уровне сотрудничества специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Роскосмоса. Об этом заявила корр. ТАСС руководитель команды поддержки программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Лиза Маккалум.



«В мире происходят сложные события. Что касается нашей работы в рамках программы коммерческих пилотируемых запусков, мы продолжаем работать так же, как прежде, сохраняя коммуникацию и оставаясь приверженными обеспечению безопасности полетов», — указала Маккалум, отвечая на вопрос о том, отразилась ли ситуация вокруг Украины на сотрудничестве американских и российских специалистов.



Она пояснила, что с начала пандемии специалисты НАСА вынуждены были осуществлять некоторые процессы в удаленном формате. «Но все работает безупречно, а с нашими коллегами по всему миру мы и ранее работали в виртуальном формате, поэтому в этом смысле ничего не изменилось», — отметила она.



