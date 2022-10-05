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Конфликт на Украине не отражается на сотрудничестве НАСА и Роскосмоса — эксперт НАСА

09:35 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине не сказался на уровне сотрудничества специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Роскосмоса. Об этом заявила корр. ТАСС руководитель команды поддержки программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Лиза Маккалум.

«В мире происходят сложные события. Что касается нашей работы в рамках программы коммерческих пилотируемых запусков, мы продолжаем работать так же, как прежде, сохраняя коммуникацию и оставаясь приверженными обеспечению безопасности полетов», — указала Маккалум, отвечая на вопрос о том, отразилась ли ситуация вокруг Украины на сотрудничестве американских и российских специалистов.

Она пояснила, что с начала пандемии специалисты НАСА вынуждены были осуществлять некоторые процессы в удаленном формате. «Но все работает безупречно, а с нашими коллегами по всему миру мы и ранее работали в виртуальном формате, поэтому в этом смысле ничего не изменилось», — отметила она.

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