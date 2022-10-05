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Посольство Японии возобновляет работу в Киеве - Киодо

09:40 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в среду возобновит работу своего посольства в Киеве, которое было временно закрыто после начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники.

Японская сторона, как отмечается, убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне. Дипломатическая миссия, как ожидается, откроется утром по местному времени. Япония до сегодняшнего дня оставалась последней страной — членом Группы семи (G7), чье посольство на Украине не возобновило работу. Другие участники G7 сделали это еще в апреле — мае.

Посол Японии на Украине Кунинори Мацуда с 22 августа по 4 сентября посетил Киев и оценил ситуацию на месте, после чего было принято решение о возобновлении работы дипмиссии.

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