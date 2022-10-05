Дмитрий Лутовинов из Московской области стал учителем года - Голикова
11:20 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Победитель всероссийского конкурса учитель года 2022 года — Лутовинов Дмитрий», — сказала она на награждении призеров конкурса.
Как сообщали ранее в пресс-службе Минпросвещения, Лутовинов предложил интернет-площадку для свободного общения, контент которой проходил бы строгий контроль. Проект «Информационное поле под знаком „+“ призван противостоять распространению ложной информации в сети Интернет.
«Завтра все разлетятся в свои регионы, я уверен, вернутся к своим детям в классы. Вот самое главное, наши ученики, вы для них уже лучшие», — обратился Лутовинов к своим коллегам со сцены. Он также поблагодарил за поддержку свою школу, ее директора, а также своих родных. Лутовинов посвятил свою победу бабушке, которая была учителем русского языка и литературы.
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