Путин: Мнения по поводу истории могут быть разные, но стандарт учебников - один

15:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты могут по-разному смотреть на исторические события, но учебники нужно составлять по единому стандарту. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

«Конечно, должен быть единый стандарт. Мы не можем в одних учебниках писать про Сталинградскую битву в одном ключе, а в других — по-другому. Мнения на этот счет могут быть разные, но стандарт должен быть один», — подчеркнул он.