В Нижнем Новгороде открылась Академия «Маяк» – проект Росатома и правительства региона

17:05

В Нижнем Новгороде открылся культурно-просветительский центр «Академия «Маяк» им. А.Д. Сахарова», который займется подготовкой инженеров, предпринимателей и ученых, станет современной площадкой для проведения мероприятий с использованием передовых технологий и местом реализации образовательных и просветительских инициатив. Проект реализован госкорпорацией Росатом совместно с правительством Нижегородской области в историческом здании торгового дома комплекса банка Рукавишникова, возведенном в начале прошлого века.

На церемонии открытия генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев рассказал о трех основных направлениях работы Академии «Маяк». «Прежде всего, это наш корпоративный кадровый центр, центр подготовки руководителей, специалистов, которые будут не просто обладать знаниями и навыками, коммуницировать с другими людьми, но и уметь жить и работать в системе неопределенности, а значит, не работать по единому плану, а применять сценарный подход и творческое отношение к своим задачам, – рассказал Алексей Лихачев. – Кроме того, нам важно, чтобы к корпоративному ядру Росатома присоединялись другие нижегородские предприятия».

«И, конечно, очень важно было получить согласие президентской платформы «Россия – страна возможностей» о включении площадки Академии «Маяк» в федеральные проекты, – добавил Алексей Лихачев. – Это наш вклад в развитие и суверенитет нашей страны. В современном мире как никогда важна независимость. Мы должны не просто гордиться своей культурой и знать историю, но развивать и передавать свои знания тем, кто сегодня обучается в школах и высших учебных заведениях. Мы особенно рады видеть в этих стенах студентов, школьников, которые будут впитывать здесь историю, любовь к своей стране, желание чтобы она процветала и развивалась».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что для правительства региона создание Академии «Маяк» стало по-настоящему знаковым событием. «Мы все прекрасно помним, в каком состоянии было это здание еще в 2018-2019 годах. Сейчас уникальный памятник архитектуры восстановлен, «Маяк» засверкал новыми красками и вновь станет одним из самых значимых объектов «речного фасада» Нижнего Новгорода, – сказал он. – Самое главное, что удалось не только восстановить стены и отреставрировать здание, но и вдохнуть в него жизнь».

«Росатом – это корпорация, с которой нас связывают давние партнерские отношения, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Вчера мы вместе открывали Международный строительный чемпионат в Казани. У нас много совместных проектов – только в «Лидерах России» среди участников конкурса более 4500 сотрудников госкорпорации Росатом». Кроме того, Алексей Лихачев, Глеб Никитин и академик РАН Александр Сергеев являются наставниками проекта «Лидеры России», напомнил он: «Конкурсанты приходят в эти проекты во многом для того, чтобы получить возможность пообщаться с такими опытными и сильными управленцами».

Заместитель генерального директора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева подчеркнула, что одна из ключевых целей госкорпорации – раскрытие потенциала сотрудников, выявление их талантов и способностей и поддержка их развития. «Маяк» и по своему названию, и по своей сути становится местом раскрытия потенциала человека, – отметила Татьяна Терентьева. – В этом его ключевая роль. Нижегородская область – место зарождения атомной промышленности страны, а сегодня это еще и колыбель цифровых кадров России. Поэтому, когда правительство Нижегородской области вышло к нам с инициативой создать на базе бывшей швейной фабрики «Маяк» культурно-просветительский центр для жителей Нижнего Новгорода, мы сразу откликнулись и подошли к этому фундаментально. Мы увидели, что у этого места есть огромный потенциал. Гений места подсказывал нам его миссию, что оно будет точкой притяжения увлеченных инженеров, предпринимателей, IT-специалистов, ученых, местом поиска идеи и открытий».

Первыми мероприятиями Академии «Маяк» стали выставка «Андрей Сахаров – академик мира» и спектакль-концерт «Сахаров. Сквозь время навеки», форум сообществ «Люди и города», встреча Алексея Лихачева, Глеба Никитина и Алексея Комиссарова с участниками клуба «Эльбрус», созданного победителями конкурса «Лидеры России». 7 октября представители Росатома, РАН и ректоры нижегородских вузов проведут встречу с образовательным и научным сообществом по теме «Научная карьера для современной молодежи» и состоится церемония награждения лауреатов всероссийской премии «Исток» имени академика И.В. Петрянова-Соколова. В заключительный день мероприятий открытия Академии, 8 октября, состоится Петряновский лекторий, где перед представителями широкой общественности выступят профессора высшей школы, академики РАН, лауреаты премии «Исток» и заслуженные учителя России.