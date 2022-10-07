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НОВОСТИ

Лукашенко рассказал, что подарит Путину на юбилей

15:40 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит своему российскому коллеге Владимиру Путину в честь его юбилея трактор «Беларус». Об этом он рассказал журналистам по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает в пятницу агентство БелТА.

«Трактор [подарю]. Такой, на котором я работаю, — „Беларус“. Самый лучший, ручной сборки», — ответил Лукашенко на вопрос журналистов о подарке.

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