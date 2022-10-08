На акты экономической агрессии РФ отвечает пока сдержанно - Лавров
12:15 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу, — сказал министр. — Те, кто разговаривают с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично».
При этом Лавров подчеркнул, что Запад использует референдумы на освобожденных территориях в качестве нового предлога для усиления давления на Россию.
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