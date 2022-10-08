Пассажирские поезда, идущие в Крым перенаправлены в Анапу - ГСЭ
13:40 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поезда, следующие в Крым, сейчас перенаправлены в Анапу. А именно: № 169 Санкт-Петербург — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 75 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь», — говорится в сообщении.
Решение по поводу поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с отправлением в 17:20 мск будет принято позднее, отметили в компании. Также это касается составов № 28 из Симферополя в Москву, № 426 из Симферополя в Кисловодск, № 8 из Севастополя в Санкт-Петербург, № 174 из Евпатории в Москва.
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