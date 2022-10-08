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В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли, по предварительным данным, три человека

14:10 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сообщили в СК.

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