В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли, по предварительным данным, три человека

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сообщили в СК.