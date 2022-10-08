К вечеру субботы движение поездов по Крымскому мосту планируется возобновить

14:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые поезда возобновят движение по Крымскому мосту к вечеру субботы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

«В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск», — сообщили в Минтрансе