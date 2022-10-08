Возобновлена продажа билетов на поезда в Крым и обратно
17:55 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на следующие поезда: № 174 Москва — Евпатория, № 316 Адлер — Симферополь, № 174 Евпатория — Москва, № 166 Симферополь — Москва; № 426 Симферополь — Кисловодск, № 8 Севастополь — Петербург, № 28 Симферополь — Москва, № 316 Симферополь — Адлер, № 76 Симферополь — Омск», — говорится в сообщении.
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