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НОВОСТИ

В Москве экипировку и необходимую помощь мобилизованные получают прямо в пунктах мобилизации

18:18 08.10.2022

В российской столице мобилизованные граждане получают часть нужной экипировки и необходимую социальную помощь прямо в городских пунктах мобилизации. «Мобилизованные получают полное обмундирование у себя в части. Здесь выдается спецодежда, аптечка, спальные мешки, косметичка, термобелье», - сообщила журналистам сотрудница временного пункта мобилизации на севере Москвы Карина. Мобилизованным гражданам также помогают решать возникающие вопросы, например, связанные с подвозом вещей, доставкой каких-то документов. «Также здесь у нас находится территориальный центр социального обслуживания, который решает вопросы опекунства, вопросы, связанные с одинокими отцами. Все вопросы рассматриваются, оказываем всю помощь», - заявил замглавы управы Бутырского района Иван Собкалов.

Как отмечает зампредседателя общественной организации «Боевое братство» Евгения Ляпина, слаженная работа в рамках частичной мобилизации зависит от взаимодействия властей региона и военкомов. «Где-то у военкомов налаженные контакты с руководителями регионов, с их помощниками. И это позволяет оперативно устранить недостатки, наладить взаимодействие и оказание помощи», - заявил Ляпин.

Напомним, глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в стране частичной мобилизации в связи с продолжением в Украине спецоперации. По данным главы Минобороны РФ, планируется набрать на службу примерно 300 тыс. резервистов.

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