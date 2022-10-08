Движение поездов в Крыму войдет в расписание в течение суток

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов в Крыму войдет в привычное расписание в течение суток. Об этом сообщил в субботу советник главы республики Олег Крючков.

«Уже появились сообщения, что железнодорожное движение будет восстановлено, это так, и поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание», — сказал он.