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НОВОСТИ

Движение поездов в Крыму войдет в расписание в течение суток

18:50 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов в Крыму войдет в привычное расписание в течение суток. Об этом сообщил в субботу советник главы республики Олег Крючков.

«Уже появились сообщения, что железнодорожное движение будет восстановлено, это так, и поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание», — сказал он.

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