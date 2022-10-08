Движение поездов в Крыму войдет в расписание в течение суток
18:50 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Уже появились сообщения, что железнодорожное движение будет восстановлено, это так, и поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание», — сказал он.
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