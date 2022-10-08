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НОВОСТИ

По распоряжению Мишустина создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция»

19:00 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Запорожская атомная электростанция» создано в России с головным офисом в Москве. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное унитарное предприятие „Запорожская атомная электростанция“ (г. Москва), основанное на праве хозяйственного ведения», — говорится в документе.

Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить его гендиректора, а также сформировать уставной фонд ФГУП в размере 500 тыс. рублей.

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